Geboren im Jugendwerkhof

Constanze Noack wird im Sommer 1964 geboren und verbringt ihre ersten Lebensjahre in verschiedenen Kinderheimen in Leipzig. Als sie sechs Jahre alt ist, wird sie von einem kinderlosen Ehepaar adoptiert. Es folgt eine behütete Kindheit in der DDR, Constanze macht eine Berufsausbildung und studiert schließlich. Ihre leiblichen Eltern aber bleiben immer ein Tabu in der Familie und auch als Constanze Noack erwachsen ist, gibt es keinen Kontakt.