Mein Mann - ein USA-Spion?

Jörg Bocho war ihr Mann. Sie lernt ihn 1978 kennen, in der BRD. Da war er gerade aus der DDR freigekauft worden und besuchte mit ihr eine Umschulung. Die beiden heiraten. Ihre Freundinnen beneiden sie um diesen Mann: groß, blond, geheimnisvoll - ein charmanter Abenteurer, ein echter Womanizer. Der Alltag in der Ehe sieht anders aus. Jörg zieht sich oft zurück, spricht wenig oder auch mal monatelang gar nicht mit seiner Frau. Dafür weiß er, mit wem sie sich gerade getroffen hatte oder warnte sie vor dem einen oder anderen Menschen. Woher er seine Informationen hatte, verriet er ihr nie.

Geboren in Leipzig verbrachte Jörg Bocho den größten Teil seiner Kindheit dort bei seiner Großmutter. Mit zwölf holte ihn die Mutter nach Westberlin. Dort beendete er auch die Schule und dann geht nach Hamburg zur Bundeswehr. 1961 siedelt Jörg Bocho aus dem Westen in die DDR über und arbeitet in einer Leipziger Fabrik. 1966 wird er in Rostock verhaftet.