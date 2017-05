Auf internationalen Druck hin wurden die Abschiebungen nach zwei Tagen gestoppt. Zu spät für Akiba, der mit seiner Mutter und den Geschwistern bereits im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen festsaß. Eine Reaktion auf die "Polenaktion" war das Attentat auf den deutschen Botschaftsmitarbeiter Ernst vom Rath am 7. November 1938 durch Herschel Grynszpan, dessen Eltern von der Deportation betroffen waren. Von Rath verstarb am 9. November, was wiederum Anlass für die Novemberpogrome war.

Um der Abschiebungaktion zu entkommen, von der man zunächst annahm, dass sie nur erwachsene Männer beträfe, hatte sich Jakob Zwick versteckt gehalten. Auch danach blieb er in Leipzig, kümmerte sich um sein Pelzgeschäft. Nach der Reichspogromnacht vom 9. November durften Juden jedoch bald keine eigenen Unternehmungen mehr besitzen. Er musste seinen Laden aufgeben. Arisierung nannte man das (Dokument). Seine Frau Fanny sollte ihm bei der Geschäftsauflösung helfen und durfte zu diesem Zweck wieder nach Deutschland einreisen - gemeinsam mit ihren jüngsten Kindern. Helene - Akibas damals 18jährige Schwester aber blieb in Krakau zurück. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK