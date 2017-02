Was muss ich bei der Recherche in Archiven beachten? Lesen - das kann doch jeder! Denkste! Das Stöbern in alten Dokumenten erfordert höchste Konzentration. Denn die Unterlagen sind nicht nur oft unvollständig, sondern vergilbt, abgegriffen oder beschädigt. Und das Schlimmste: Geschrieben wurde in Kurrentschrift oder in der sogenannten Altdeutschen Schrift. Mit Buchstaben, die heute niemand mehr in der Schule lernt. Da heißt es dann Wort für Wort entziffern. Deshalb: Zeit mitbringen!



Wartezeiten - sind ein wichtiges Thema! Wartezeiten können dem Hobby-Genealogen den letzten Nerv rauben. Wenn das Fernsehen kommt, öffnen sich die Archive recht schnell, aber die vielen Anfragen von Privatleuten sorgen für lange Wartezeiten. Deshalb: Immer vorher anrufen, eine Termin vereinbaren und sich in Geduld fassen.



Gebühren - bleiben oft nicht aus. Bitte beachten Sie die jeweilige Gebührenordnung der Archive. Diese sind meist online nachzulesen oder können telefonisch erfragt werden.