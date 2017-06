Briefe schreiben - Lebenszeichen aus dem Kriegsalltag

Oktober 1914 in Frankreich, Romagne-sous-Montfaucon: Hier nutzt ein deutscher Soldat eine Marschpause, um auf einer Mauer am Wegesrand einen Brief in die Heimat zu schreiben. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht abzusehen, wieviele Soldaten auf den Feldern von Verdun sterben würden. Schon im August 1914 wurden mehrere Lazarette in Romagne eingerichtet - für die vielen Verwundeten bei den Schlachten um die Maas-Übergänge bei Henay und Sivri. Bis heute zeugen mehrere Soldatenfriedhöfe vom Gemetzel auf dem Land: Den Deutschen Friedhof legten die Soldaten noch selber an - im September 1914. - Bis heute ruhen dort 1.412 deutsche Soldaten in Einzelgräbern, 65 blieben wurden namenlos begraben. Auf der amerikanischen Kriegsgräberstätte in Romagne wurden allein 14.246 US-Soldaten bestattet, aus den Kriegsjahren 1917/18. Bildrechte: dpa