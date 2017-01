Mein Onkel, der Nazi-Kommissar

Seinen Onkel Arthur hat Leopold Jetzinger noch genau vor Augen: markante Gestalt, durchdringender Blick, geheimnisumwitterter Beruf. Unter den Nazis war er zunächst Kriminalpolizist in Dessau. Im Krieg soll er dann in Paris für die deutsche Besatzungsmacht tätig gewesen sein.

Bildrechte: © Privatarchiv Leopold Jetzinger

Leopold glaubt, dass sein Onkel im Dritten Reich eine steile Karriere bei der Polizei gemacht hat. Eines weiß er jedoch mit Sicherheit: Mit Kriegsende tauchte Arthur unter und nahm wieder den Mädchennamen seiner Mutter an. Was hatte er sich in der NS-Zeit zuschulden kommen lassen?