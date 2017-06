1942 in einem Lazarett an der Ostfront: Divisionspfarrer Alois Beck schreibt Briefe für die Verwundeten, die selbst keinen Stift mehr in der Hand halten können. Beck war im Kessel von Stalingrad im Einsatz. Soldatenpfarrern wie Beck "gelang es, den Himmel in die Hölle von Leid und Verzweiflung zu holen", sagte Oberst i. R. Michael Haubl im Anschluss an eine Lesung aus Soldatenbriefen 2009 in Wien. Beck selber hielt nach dem Krieg viele Vorträge über die Schlacht von Stalingrad und bemühte sich, das Schicksal gefallener und vermisster Soldatne mit aufzuklären. Auch leitete er mehrere Pilgerfahrten nach Israel. Er starb 1996 mit 83 Jahren.

Bildrechte: dpa