Seit 30 Jahren bewahrt Claudia Glöckner Tierkörper vor ihrem Verfall. Von der Amsel bis zum Zebra hat sie schon über 1.000 Tiere präpariert. Sich in der Branche einen Namen zu machen ist nicht leicht. Ob Fell, Proportionen oder Gesichtsausdruck – alles muss so natürlich und hochwertig wie möglich aussehen. Immerhin kosten die fertigen Tierpräparate oft mehrere tausend Euro.

Der Weimaraner Primus begleitet Claudia oft zur Jagd. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Neben der Präparation ist Claudia auch leidenschaftliche Jägerin. Nicht nur in ihrer Heimat dem Erzgebirge, sondern auch regelmäßig auf Jagdreisen in Afrika oder Australien. Für sie stehen das Jagen und die Präparation in keinem Widerspruch zu ihrer Naturliebe. Denn ihr Lebensmotto ist "von, in und mit der Natur zu leben". Ein Großteil ihrer Lebensmittel stammt von erlegtem Wild, den Ziegen auf ihrem Hof oder dem, was befreundete Jäger mit ihr tauschen. Auch das Hundefutter für ihren Weimaraner Primus stellt sie selbst her. Claudia ist Unabhängigkeit sehr wichtig.