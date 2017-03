Beim Ausbildungstag können Besucher schon mal hinter der Kamera stehen. Bildrechte: MDR / Stephan Flad

Mitmachen kann man darüber hinaus bei zahlreichen Aktionen - zum Beispiel beim Durchspielen von Bewerbertests und bei ersten eigenen Drehversuchen mit der Kamera. Einen Überblick können sich die Interessenten ebenso in einem Ü-Wagen verschaffen.



Das Fernsehstudio von "Brisant" zeigt, mit wie viel Technik eine Sendung produziert wird. Erste Erfahrungen, wie Mediengestalter bzw. Film- und Videoeditoren arbeiten, können an zwei Schnittplätzen gesammelt werden.



Im Studio von "MDR um 4" informieren angehende Kaufleute für audiovisuelle Medien über ihre Aufgaben als Aufnahmeleiter. Außerdem gibt es einen exklusiven Blick in die Räume des Fernseharchivs und in den vielseitigen Beruf des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste.