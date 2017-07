Das BIWAK-Team des MDR-Fernsehens hat auf seiner Afrika-Expedition nach Geheimnissen gesucht, die in keinem Reisekatalog stehen. Fünf Wochen und 4.000 Kilometer über staubig-holprige Pisten durch Namibia, die ehemalige Kolonie des deutschen Kaiserreichs.



BIWAK-Moderator Thorsten Kutschke und seine Crew finden ein Gebirge, in dem man so fantastisch in die Sterne schauen kann, wie nirgendwo anders auf der Welt. Das Film-Team erklettert irgendwo im Nirgendwo bei sengender Hitze den "Dresdner Turm". BIWAK fliegt über die älteste Wüste der Welt und wagt bei 40 Grad im - nicht existierenden - Schatten eine exotische Skilanglauf-Tour!