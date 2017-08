BIWAK auf schmalem Grat: Das Făgăraș-Gebirge ist der höchste Teil der Südkarpaten in Rumänien. 70 Kilometer ist der Hauptkamm lang und gehört damit zu den großen Herausforderungen in Sachen Bergwandern.



Die Auf- und Abstiege sind teils steil und ausgesetzt, das Wetter unberechenbar. Dafür belohnt das Gebirge mit fantastischen Weitblicken, kristallklaren Seen und einer einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt.

Gipfelsicht als Belohnung

Trekking im Făgăraș sollte man nicht unterschätzen. Bis in den Sommer hinein begegnet man hier Schneefeldern und Gletschern. Auch kann es durchaus im August noch einmal schneien. Das Gebirge ist eine Wetterküche und Gipfelsicht keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Belohnung.



Das BIWAK-Team hatte auf seiner Kammtour von allem etwas dabei: Gipfelglück am Negoju (2.535 m) und Wetterpech am Moldoveanu (2.544 m). Da half auch kein Ausharren auf der Podragu-Hütte. Am Ende ging es ohne Rumäniens höchsten Gipfel wieder ins Tal.

Meister Petz im Făgăraș-Gebirge