Zumindest um eine erneute Chance auf einen baldigen WM-Gürtel boxen am kommenden Sonnabend in Erfurt Arthur Abraham und Robin Krasniqi. Beide kämpfen um einen so genannten Eliminator, der Sieger darf den Supermittelgewichts-Weltmeister des Weltverbandes WBO herausfordern. Um eine WM geht es also noch nicht, in Anbetracht des derzeit schwächelnden deutschen Boxens ist sich Krasniqi dennoch sicher: "Das wird der deutsche Kampf des Jahres." Für Abraham könnte es sogar der letzte Kampf sein: "Wenn ich gegen Robin verliere, hat es keinen Sinn mehr. Dann höre ich auf" , sagt der 37-Jährige, der bereits im Mittelgewicht und Supermittelgewicht auf dem WM-Thron saß.

Auch Abrahams Trainer Wegner weiß um die Eindimensionalität, mit der es sein Schützling den Gegnern in der Vergangenheit manchmal recht leicht machte. Deswegen, so erklärt der Coach, der in der kommenden Woche seinen 75. Geburtstag feiert, habe er Abraham regelrecht eingetrichtert, aktiver zu sein und nicht nur auf die Schlagkraft seiner Hände in den späteren Runden zu vertrauen: "Er muss offensiver sein. Ob mir gelungen ist, mir Gehör zu verschaffen, wird sich am Samstag zeigen. Es ist schwer, an seine Seele zu kommen." Zumindest, so sagt Wegner, mache ihm Hoffnung, "dass Arthur immer für eine Überraschung gut ist." Zudem sieht der erfahrene Coach Schwächen in Kontrahent Krasniqi: "Robin hat eine gute Ausbildung und er hat mit Magomed einen ausgebufften Trainer. Aber Weltklasse ist er nicht." Weltklasse möchte aber Abraham sein. "Ich werde gewinnen und dann verspreche ich Euch, dass ich ich noch ein, zwei Jahre große WM-Kämpfe nach Deutschland bringe" , sagt der Ex-Champion. Vielleicht ist der Kampf am Sonnabend ja wirklich ein Neuanfang in eine goldene deutsche Boxzukunft.