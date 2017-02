Agit Kabayel ist neuer Europameister im Schwergewicht. Der 24-jährige Essener sicherte sich den vakanten Titel am Sonnabend durch einen einstimmigen Punktsieg gegen den Belgier Herve Hubeaux. Nach zwölf intensiven Runden sahen die Punktrichter Andriy Baliasov (Ukraine), Jean Robert Laine (Polen) und Erkki Meronen (Finnland) Kabayel klar mit 117:11, 119:109 und 117:112 Punkten vorn. Der 24-jährige Kabayel feierte seinen 15. Sieg im 15. Kampf, Hubeaux kassierte im 28. Kampf die zweite Niederlage.

Kabayel: "Man muss nicht immer durch K.o. gewinnen." Bildrechte: PHOTOWENDE/Bernd Wende