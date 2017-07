Boxen: Die Bilder vom offiziellen Wiegen

Als erstes steigt am Sonnabend Tom Dzemski in den Ring. Der Sohn von SES-Trainer Dirk (li.) schaffte das Gewichtslimit im Halbschwergewicht locker. Mit 78,4 Kilogramm hatte er fast ein Kilo Luft bis zum Maximalgewicht (79,78 kg). Sein Gegner Marko Angermann aus Halle/Saale war nicht da und wird am Sonnabend nachgewogen. Bildrechte: MDR / Raphael Honndorf