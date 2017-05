Woher kommt das Gift zwischen beiden Boxern? Die beiden kennen sich aus einem gemeinsamen Sparring. Einem Sparring, bei dem beide aneinander gerieten. Laut Bösel-Trainer Dirk Dzemski sei Murat mit Übergewicht und "wenig professionell" zu dem Training erschienen. Im Ring soll es dann zum Ende der ersten Runde einen Tiefschlag gegeben haben. Bösel sagt: "Ich habe ihn ausgeboxt. Da wurde er sauer und hat tief geschlagen. Als ich am nächsten Tag zum Urologen bin, war alles blau." Murat sagt, er habe Bösel mit einem Leberhaken zu Boden geschickt. "Ich habe ihm einen Schlag versetzt. Dann ging er zu Boden. Er hat sogar einen Krankenwagen geholt. So etwas habe ich noch nie gesehen."

Dirk Dzemski (re.) mit Dominic Bösel. Bildrechte: PHOTOWENDE/Matthias Kern