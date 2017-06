Offener Brief von Bösel an Murat: "Lieber Karo,

"Ich werde dich bestrafen." Hast du gesagt. "Team Bösel strahlt Nervosität aus." Hast du gesagt. "Du willst mich vor meinen Fans ausknocken." Das hast du auch gesagt. Dafür müsstest du mich treffen, lieber Karo... Da du aber im Moment nur deine Kiefermuskulatur zu trainieren scheinst, hält sich mein Respekt in Grenzen.



Ja okay, du hast gegen Hopkins geboxt. Sehr gut sogar. Das war aber vor fünf Jahren. Da war ich gerade mal am Beginn meiner Profiboxkarriere. Seitdem ist bei dir nicht mehr allzu viel passiert, außer dass du krachend gegen Barrera K.O. gegangen bist und in einem Autohaus einen Comeback-Versuch gestartet hast.



Meine Fortschritte konntest du zeitgleich im MDR verfolgen. Ich schicke dir die Kampfmitschnitte, wenn du möchtest. Du bist wie eine alternde Diva, deren Zeit längst abgelaufen ist. Nur noch mit Krampf versucht sie, sich im Rampenlicht zu halten. Also, lieber Karo, komm mal runter und iss mal einen Schokoriegel. Ach nee, geht ja nicht. Wie ich auf der Pressekonferenz gesehen habe, musst du ja noch recht viel abspecken. Rede lieber nicht. Sondern trainiere. Deine Fortschritte im Box-Gym hast du ja noch nicht zur Schau gestellt. Ruf deine Freunde an, sag deiner Familie, sie sollten lieber am 1. Juli nicht den MDR anschalten. Um es in deiner Sprache zu sagen: Bestraft wird da nur der mit dem zu großen Mund. Zeit wird's. Vorausgesetzt, du erscheinst auch wirklich.



Und die Moral von der Geschicht': Große Töne spuckst du, Karo, lieber nicht!

Dein Dominic