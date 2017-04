Krasniqi begann etwas nervös, während Abraham in den ersten Runden den Kampf aus der Mitte bestimmte. Dabei agierte der Sauerland-Boxer zumeist aus seiner Doppeldeckung und wurde immer wieder mit seinem linken Jab gefährlich. Während Abraham den Kampf aus der Ringmitte diktierte, tänzelte sein Kontrahent zu Beginn an den Ringseilen entlang. Trotzdem landete der sieben Jahre ältere Schützling von Ulli Wegner die besseren Treffer.

Der SES-Kämpfer Krasniqi kam in der dritten Runde besser in den Kampf und schaffte es so, das Duell ausgeglichen zu gestalten. Er sicherte sich die Durchgänge drei und vier. Mitte der fünften Runde brachte Abraham sein Gegenüber nach einem Rutscher mit mehreren guten Händen in Bedrängnis. Der Kampf blieb intensiv, der ehemalige Weltmeister Abraham hatte in den folgenden Runden leichte Vorteile.