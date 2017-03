Boxt in Halle: Olympia-Zweiter Visaly Levit (li.). Bildrechte: dpa

In dieser Woche erlebt zudem der Hallenser Chemiepokal, eine der traditionsreichsten Amateur-Boxveranstaltungen, seine 44. Auflage. Am Donnerstag sind die Halbfinals im MDR.DE-Livestream zu sehen. Wir übertragen von 15 bis 18 Uhr und von 19 bis 22.30 Uhr. Beim Chemiepokal haben sich in diesem Jahr wieder zahlreiche Top-Amateure angesagt. So sind die kasachischen Olympia-Silbermedaillengewinner von Rio Vasily Levit (Klasse bis 91 Kilogramm) und Adilbek Nijasymbetov (bis 81 Kilo) und der russische Weltmeister und Olympia-Dritte Witali Dunaizew (bis 64 Kilo) am Start. Rund 115 Boxer aus 16 Ländern haben gemeldet, Gastgeber Deutschland ist mit drei Teams am Start.