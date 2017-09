Schwergewichts-Europameister Agit Kabayel muss gegen Dereck Chisora ran. Wie Kabayels Magdeburger SES-Boxstall mitteilte, soll der Titelkampf am 4. November in Monaco stattfinden. Der MDR übertragt das Schwergewichts-Duell live.

Chisora (li.) im Duell gegen Weltmeister Vitali Klitschko. Bildrechte: IMAGO

Der 25-jährige Kabayel trifft in dem Kampf auf einen Ex-Europameister. Der in London lebende Chisora war zwischen 2013 und 2014 Europameister, ehe er den Titel an den späteren Weltmeister Tyson Fury verlor. Zudem griff Chisora 2011 gegen Robert Helenius und 2016 gegen Kubrat Pulev nach dem EM-Titel, beide Kämpfe verlor er umstritten. Der 33-jährige Chisora bestritt bisher 33 teils sehr spektakuläre Kämpfe, von denen er 26 gewann. Dabei stand er u.a. mit den Weltmeistern Vitali Klitschko und David Haye im Ring, beide Kämpfe verlor er aber.