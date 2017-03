Wenn am späten Sonnabendabend beim Boxevent in Leipzig alle Schläge geschlagen und alle Gürtel verteilt sind, steht der sportliche Höhepunkt der langen Boxnacht im MDR-Fernsehen noch bevor. In New York laufen dann die letzten Vorbereitungen für das Duell um vier Mittelgewichts-Weltmeisterschaften zwischen Gennady Golovkin und Daniel Jacobs.

Starke K.o.-Quote beider Boxer

Jacobs: "Härtesten Kampf meines Lebens bereits gerwonnen" Bildrechte: IMAGO Das Duell, das am frühen Sonntagmorgen ab etwa 4.40 Uhr vom MDR live übertragen wird, hat alle Voraussetzungen für einen Kampf des Jahres. Mit Dreifach-Weltmeister "Triple G" Golovkin und dem US-amerikanischen WBA-Champion Jacobs treffen die aktuell besten Mittelgewichtler der Welt aufeinander. In allen Weltverbänden und allen ernstzunehmenden Weltranglisten stehen die beiden an Top. Der Kasache Golovkin ist in 36 Kämpfen ungeschlagen und musste das letzte Mal im Sommer 2008 über die Runden gehen. In seiner Kampfbilanz sprechen 33 vorzeitige Siege eine deutliche Sprache seiner zerstörerischen Schlagkraft. Jacobs gewann von 33 Kämpfen 32 und steigt mit einer Serie von zuletzt zwölf K.o-Siegen in Folge in den Ring.

Golovkin 8:1-Favorit

Gennadi Golovkin (re.). Bildrechte: dpa Im Duell im traditionsreichen New Yorker Madison Square Garden ist Golovkin deutlicher Favorit. Dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" zufolge liegt der 34-Jährige bei den Buchmachern mit einer Quote von 8:1 vorn. Auch die Statistik spricht recht deutlich für Golovkin, der bis zur Pleite des "Universum"-Boxstalls bei einem deutschen Promoter unter Vertrag und bis 2011 regelmäßig in Deutschland zu sehen war. Laut "CompuBox", einem rechnergestützten Analysesystem Boxkämpfe, hat Golovkin in nahezu allen Bereichen die Nase gegenüber Jacobs vorn. Bei Wirkungstreffern, Schlägen mit der Führhand, der generellen Anzahl von Schlägen und auch bei der Vermeidung von Treffern - überall führt Golovkin.

Jacobs: "Niemand kann mich brechen"

" Um einen Gegner wie Golovkin zu schlagen, musst Du mental richtig stark sein. Aber welcher Typ kann stärker sein als ich? Den härtesten Kampf meines Lebens habe ich bereits gewonnen ", sagte Jacobs in dieser Woche bei einer Pressekonferenz und spielt dabei auf seine Krebserkrankung an. Der Boxer aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn war 2012 an Knochenkrebs erkrankt - und feierte nur anderthalb Jahre nach der Diagnose ein erfolgreiches Comeback im Ring. "Niemand kann mich brechen, erst recht nicht die Angst. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und ich werde das tun" , verspricht Jacobs. Sein Trainer Andre Rozier ließ bereits durchblicken, dass man "Triple G" durch eine hohe Schlagdichte unter Druck setzen wolle. US-amerikanische Boxexperten wie Dan Rafael vom US-Sender ESPN glauben, dass die Chancen von Jacobs im Selbstbewusstsein nach seiner überwundenen Krankheit und in möglichen Fitnessvorteilen des vier Jahre jüngeren Boxers aus New York liegen.

Golovkin: "Fantastische Show"