Am 16. Dezember will sich Dominic Bösel den Europameisterschafts-Gürtel zurückholen und zugleich die schmerzhafte Niederlage gegen Karo Murat vergessen machen. Im Kampf II stehen sich die beiden Halbschwergewichtler in Weißenfels gegenüber und bereits die Pressekonferenz hatte Unterhaltungswert.