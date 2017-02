Boxen Box-Europameister Kabayel bestreitet Vorwürfe

Wie die "Bild" meldet, soll Agit Kabayel an einem Brandanschlag auf ein türkisches Café in Essen beteiligt werden. Bei dem Vorfall am 4. November 2016 wurden Molotow-Cocktails durch die Fenster, wodurch eine Person verletzt wurde. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf schwere Brandstiftung und versuchten Totschlag.

Kabayel selbst ließ über seinen Anwalt Oliver Ufermann verlauten, dass er zum Tatzeitpunkt in München war. Am Tattag war er in den Mittagsstunden in die bayerische Landeshauptstadt gereist und hatte den Abend im Hotel verbracht. Am nächsten Tag besuchte er das Fußballspiel des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim, bei der Kabayels Freund Kerem Demirbay aktiv ist. Dafür hat Ufermann zwei eidesstattliche Erklärungen von Begleitern vorliegen, die er auch schon den Ermittlungsbehörden übergeben hat. Agit Kabayel (li.) und Kerem Demirbay feiern nach dem EM-Sieg mit dem Gürtel. (Archiv) Bildrechte: PHOTOWENDE/Bernd Wende

Polizei bei Kabayels Haus