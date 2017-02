Boxen | EM im Schwergewicht Diese Boxstars waren mal Europameister

Am Sonnabend wird Agit Kabayel oder Hervé Hubeaux den Ring in Magdeburg mit dem EM-Gürtel verlassen. Damit reiht sich der Sieger in eine illustre Runde an Schwergewichts-Europameistern ein. Wir stellen einige davon vor.