Agit Kabayel hat die erste große Bewährungsprobe in seiner Profikarriere bestanden. Der Schwergewichtler verteidigte am späten Sonnabendabend seinen EM-Titel gegen den früheren Champion Dereck Chisora nach Punkten.

Zwei Punktrichter sehen Kabayel vorn

Nach zwölf umkämpften Runden in einem Casino in Monte Carlo hatten zwei von drei Punktrichtern Kabayel mit 115:114 und 115:113 vorn. Ein Referee gab das Duell Unentschieden. Der 25-jährige Kabayel bleibt mit der Mehrheitsentscheidung auch in seinem 17. Profikampf ungeschlagen. Der bereits 33-jährige Chisora kassierte seine achte Niederlage im 35. Kampf und steht nun vor dem Ende seiner Karriere.

Chisora: "Kann mich nicht beschweren"

Treffer von Kabayel (li.). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Zufrieden bin ich nicht. Ich kann mich aber nicht beschweren. Ich habe verloren. Er ist ein guter und schneller Boxer" , gestand Chisora nach dem Duell seine Niederlage ungewohnt schmallippig ein. "Bad Boy" Chisora, der in seiner Karriere immer wieder durch Skandale und rüpelhaftes Auftreten im Ring für Schlagzeilen sorgte, konnte gegen Kabayel nur selten an seine Glanzzeiten anknüpfen. Kabayel war im Ring der aktivere Boxer. Er punktete immer wieder mit Kombinationen und wich den Angriffen von Chisora zumeist auf schnellen Beinen aus. "Ich war von Anfang an fokussiert. Ich bin happy" , freute sich Kabayel nach dem Kampf: "Ich bin in die Höhle des Löwen gegangen, habe alles gegeben und bin als Löwe rausgekommen."

Kabayel technisch besser

Kabayel (li.) und Chisora (re.) im In-Fight. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Obwohl der 1,91-Meter-Boxer Kabayel mit 107,6 Kilogramm so schwer wie seit zwei Jahren nicht mehr in den Ring stieg, hatte der Essener Schnelligkeits- und Konditionsvorteile. Vor allem in der Distanz konnte Kabayel seine gute technische Ausbildung zeigen und immer wieder seinen Jab ins Ziel bringen. Gegen den müder werdenden Chisora konnte Kabayel ab der 7. Runde immer wieder auch Wirkungstreffer landen.

Explosives Finale von Chisora

Chisora, der frühere Europameister und WM-Herausforderer, hatte vor allem im In-Fight seine guten Momente. Mit seinem massigen Körper trieb er Kabayel in der ersten Kampfhälfte immer wieder vor sich her, seine Schläge landeten aber zu oft auf der Deckung. Explosiv wurden die Schläge erst in den letzten beiden Runden, als der Brite noch einmal alle Kräfte mobilisierte und den vorzeitigen Sieg suchte. Kabayel geriet erstmals im Kampf ins Wanken und musste in der elften Runde schwere Schläge nehmen. In der Schlussrunde entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Boxer teilten aus und nahmen Schläge. Mit dem Schlussgong riss Kabayel die Hände in die Luft. Und wenige Momente später verkündete Ringsprecher Michael Buffer den Deutschen als Titelverteidiger. Kabayel bleibt Europameister (Archivbild). Bildrechte: PHOTOWENDE/Bernd Wende

Steinforth: "Agit ist in Champions League aufgestiegen"