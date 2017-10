Am 16 Dezember kommt es zum Rückkampf um die Europameisterschaft im Halb-Schwergewicht. Unweit seiner Heimatstadt Freyburg/Unstrut kann SES-Boxer Dominic Bösel den zweiten Anlauf um die Europameisterschaft in einem "Heimspiel" angehen. Der Boxabend mit dem Hauptkampf von Europameister Karo Murat gegen seinen Herausforderer Bösel wird in der Stadthalle Weißenfels ausgetragen.

Am 1. Juli hatte der 27-Jährige das erste EM-Duell in Dresden durch TKO in der 11. Runde verloren. Für Bösel war es die erste Niederlage seiner Profikarriere. "Aus Fehlern lernen und siegen", heißt nun sein Motto für den Fight im Weißenfelser "Wolfsbau", in dem sonst der MBC in der Basketball-Bundesliga spielt.