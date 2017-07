Dominic Bösel hat seine erste Niederlage erlitten. Der Halbschwergewichtler des SES-Boxstalls verlor in Dresden einen mitreißenden Kampf gegen Karo Murat durch TKO in der elften Runde. Für den 27-jährigen Bösel war es im 25. Kampf die erste Niederlage. Murat ist damit neuer Europameister und Nachfolger von Robert Stieglitz. "Der Titel war mir egal, ich möchte jetzt gegen die Großen kämpfen. Dominic hat mir alles abverlangt. Es war eine harte Arbeit", jubelte der neue Titelträger. Bösel selbst wollte die Niederlage noch nicht wahrhaben: "Murat hat das gut gemacht. Ich habe aber nicht gewackelt und der Ringrichter bricht ab. Ich habe keine Sternchen gesehen." Später in der Kabine musste er sich übergeben und wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme", sagte Promoter Ulf Steinforth.

Viel Pulver war bereits vor diesem Europameisterschaftskampf verschossen worden. Nachdem der Vorwurf des Tiefschlags während eines Sparrings vor Jahren aus der Bösel-Ecke gebracht wurde, war auch die Murat-Ecke zu Hochform aufgelaufen. Es folgten verbale Scharmützel und einige Giftigkeiten auch in der Kampfwoche. Alles Nebenkriegsschauplätze. Für Karo Murat ging schlichtweg es um seine Zukunft im Berufsboxen, für Dominic Bösel um seinen ersten großen Tite - und das gegen einen in der Szene bekannten Namen.

Intensiver Kapmf Bildrechte: WENDE PHOTO

Als Ringrichter Terry O’Connor aus Großbritannien den Kampf dann freigab, ging es gleich richtig zur Sache. Bösel dominierte zunächst mit seiner blitzschnell geschlagenen linken Führhand. Murat schlug mehr, traf aber meist nur die Doppeldeckung. Doch in der dritten Runde kam der sechs Zentimeter kleinere Berliner und Bösel geriet nach einigen Treffern sogar etwas in Not. "Jetzt wirst du langsam warm", lobte Georg Bramowksi seinen Schützling, der auch in Runde vier der aktivere Mann war. Und der Freyburger Bösel machte wieder den Fehler, in der Ringecke stehen zu bleiben. Er wirkte überrascht, die Führhand kam nun zu selten.