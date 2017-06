Wie schon in den letzten Wochen lieferten die beiden EM-Anwärtern den anwesenden Journalisten und Zuschauern im Elbepark Dresden zuvor einen launigen Schlagabtausch. Zuletzt hatte Murat angekündigt, Bösel vor dessen Fans auszuknocken. Daraufhin schrieb der SES-Kämpfer einen "offenen Brief". Auch diesmal hieß es wieder: Murat agiert - Bösel reagiert.



"Ich habe angesagt, was für diesen Kampf zu tun ist, ziehe mein Ding durch. Dominic weiß, was auf ihn zukommt und er wird Probleme haben, je näher der Kampf kommt – Schlafstörungen, schlaflose Nächte eben. Schaut am Samstag zu, wie ich Dominic Schmerzen zufüge", so Murat.

Karo Murat spricht während der Pressekonferenz am 27.06.2017. Bildrechte: MDR/Raphael Honndorf