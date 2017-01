Ursprünglich sollte Agit Kabayel (24) gegen den Polen Mariusz Wach boxen. Nach dessen verletzungsbedingter Absage steht dem ungeschlagenen aktuellen EU-Champion mit der belgischen Box-Hoffnung Hervé Hubeaux ein gleichaltriger Gegner gegenüber. Schon mit 20 Jahren war Hubeaux belgischer Meister im Schwergewicht, mit 22 Jahren eroberte er den WBC-Junioren-Weltmeistertitel und sicherte sich dann den WBC-Francophone-Titel. Mit seinem Kampfnamen „Double hache“ - die „Doppelaxt“ - tritt Hubeaux martialisch in den Ring und gehört zur Garde der aufstrebenden Schwergewichtler in Europa. Von 27 Kämpfen konnte der Belgier aus Namur 26 Kämpfe gewinnen, davon 12 durch K.o.

Die Doppelaxt schreckt mich nicht – ich will den EM-Gürtel und so ganz nach oben

"Dies ist dann mein dritter Kampf für SES Boxing", sagte Kabayel während der Pressekonferenz am Montag. "Ich wollte erst den viel größeren Mariusz Wach boxen. Nun ist nach dessen Verletzung die Umstellung auf einen gleichgroßen Gegner nötig. Die Sparringspartner sind neu bestellt und ich fühle mich gut und bin schon richtig fit. Die Doppelaxt schreckt mich nicht – ich will den EM-Gürtel und so ganz nach oben."

Nach seinem „Blitz-K.o.-Sieg“ in seinem letzten Kampf wird sich Adam Deines nun mit dem Georgier Zura Mekereshvili auseinandersetzen. Nach drei Kämpfen im Halb-Schwergewicht ist der ehemalige Cruisergewichtler in dieser Gewichtklasse angekommen und kann dort seine Schlaghärte deutlich besser zur Geltung bringen. Sein erst 23-jähriger Gegner konnte in 19 Siegen 15 Mal durch K.o. gewinnen. Der 25-jährige Magdeburger Deines, der kurz nach seinem letzten Kampf im November in Magdeburg stolzer Vater geworden ist, sollte also gewarnt sein.