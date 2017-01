Einschüchtern ließ sich Agit Kabayel weder von dem Namen "Doppelaxt", noch von der gleichnamigen Gerätschaft, die zu Dekorationszwecken vor dem Tisch stand. "Jeder boxt von Kampf zu Kampf etwas anders, daher kann ich ihn nur schwer einschätzen. Ich konzentriere mich auf meine Stärken. Dann werde ich den Sieg einfahren", sagte Kabayel trocken. Dabei spiele auch die lange Pause nach seinem letzten Kampf keine Rolle. Zuletzt boxte der Essener im Juni auf der Seebühne in Magdeburg gegen Christian Lewandowski und siegte vorzeitig nach sieben Runden durch K.o.



Der Titel und die großen Namen wie Lennox Lewis, die Klitschkos und die großen Deutschen wie Max Schmeling, Jürgen Blin oder Karl Mildenberger sind keine Belastung für den ebenfalls 24-Jährigen. Der EM-Kampf soll für ihn nur eine Zwischenstation sein - das Ziel ist die Weltmeisterschaft. "Ich will ganz nach oben", kündigte er an. Beim Kampf am Sonnabend werden auch wieder zahlreiche Prominente an der Seite von Kabayel sein. Sein Cousin ist der bekannte Rapper KC Rebell. Außerdem ist Fußballprofi Kerem Demirbay von der TSG Hoffenheim einer seiner besten Freunde. Auch er will sich den Kampf im Saal des Maritim Hotels anschauen.



Für Promoter Ulf Steinforth ist der EM-Titel nicht nur eine Zwischenstation, sondern ein wichtiger Baustein für einen späteren WM-Kampf: "Wer Europameister wird, wird auch um die WM boxen", erklärte er mit Blick auf die Liste der prominenter Namen. "Es geht bei Agit im D-Zug-Tempo. Wir hätten nicht so schnell damit gerechnet, aber solche Chancen muss man nutzen", so der SES-Chef. Den EM-Titel im Schwergewicht im Hause SES zu haben, bezeichnete Steinforth als "Meilenstein in der Geschichte" seines Boxstalls. Und während sich die Kämpfer mit Prognosen für den Kampf zurückhielten, kündigte Steinforth einen K.o. an. Für wen und in welcher Runde ließ er dann aber offen.

Der EM-Gürtel im Schwergewicht eingerahmt von Boxhandschuhen. Bildrechte: MDR/Raphael Honndorf