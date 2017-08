Am 30. September fliegen im Magdeburger Maritim-Hotel wieder die Fäuste. Am Dienstag trafen sich die beiden Hauptkämpfer zu einer ersten Pressekonferenz. Die Rollen waren klar verteilt: Schwergewichtler Tom Schwarz gefiel sich in der Rolle des "Großmauls". Herausforderer Marcin Siwy, eine körperlich imposante Erscheinung, gab sich wortkarg und höflich.

Die Sache mit der Salzstange

Promoter und Veranstalter Ulf Steinforth ist ein Fan seines Boxers: "Wenn ein Kämpfer selbstbewusster ist, ist er ein Großmaul. Ich finde seine Art großartig." Und der Gelobte legte auch gleich in gewohnter Art und Weise los: "Ich glaube, man hat mich noch nie so krass gesehen. Ich respektiere ihn sehr, wir können uns alle drauf freuen. Ich werde ihn wie diese Salzstangen in eine Million Stücke zerbrechen." Er werde am Kampfabend in einer Form sein, wie "ihr mich noch nicht gesehen habt".



Siwy selbst beließ es bei wenigen Worten: "Wir wollen mit dem Gürtel nach Hause fahren. Schwarz ist ein guter Boxer. Der bessere möge gewinnen." Auf seinen imposanten Körper angesprochen, sagte Siwy: "Das ist alles Natur. Ich wiege jetzt 115 Kilo, am Kampftag dann 108." Ein echter Knockouter ist die Nummer 79 der unabhängigen Computerweltrangliste trotz eines Bizeps von 53 wohl eher nicht. Nur zwei der letzten zehn Kämpfe konnte er vorzeitig gewinnen. Körperlich imposante Erscheinung: Marcin Siwy Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dzemski: Gegner stabil, aber schlagbar

Der Trainer von Tom Schwarz, Dirk Dzemski, weiß bei allen großen Tönen seines Schützlings, wie weit der Weg zu einer eventuellen WM-Chance noch ist. "Er ist auf dem Weg, muss aber noch viele Hürden überwinden. Am 30. September hat er einen ungeschlagenen Gegner, Der wird ihm alles abverlangen. Der Weg ist steinig", sagte Dzemski. Auf den Kampf am 30. September angesprochen ist der Coach des WBO-Intercontinental-Meisters aber sicher: "Das wird eine harte Nummer. Wenn Tom das ordentlich löst, wird er aber klar siegen. Und meiner Meinung nach auch vorzeitig. Tom siegt durch K.o." Der MDR wird den Schwergewichtskampf am 30. September live übertragen.

rei