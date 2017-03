Wach versuchte vom Start weg das Aufeinandertreffen mit seinen Reichweitenvorteilen zu bestimmen. Der einen halben Kopf kleinere Teper setzte dagegen auf den Infight. Wirklich klare Aktionen sprangen dabei in den ersten Runden aber für keinen Boxer heraus. Wach blieb weiter mit der Führhand aktiv und zeigte in der vierten Runde auch etwas von der angekündigten Schnelligkeit. Teper hingegen brachte seine Schläge nicht an den Mann und agierte zu eindimensional. Da half ihm auch nicht, dass er in der Vorbereitung mit dem ehemaligen Cruisergewichts-Weltmeister Yoan Pablo Hernandez einen neuen Trainer verpflichtete.



Teper verpasste es auch in der Folge, die ganz klaren Treffer zu setzen. Zwar wurde er im Wissen, auf den Punktzetteln zurückzuliegen, nochmals aktiver, doch der Pole fand immer wieder eine Antwort auf die Angriffe seines Kontrahenten und brachte selbst einige Hände unter. Wach ließ Teper in den letzten Minuten agieren und konterte geschickt. Am Ende mussten dann die Punktrichter entscheiden.

Mariusz Wach jubelt mit seinem Gürtel und dem Siegerkranz Bildrechte: PHOTOWENDE/Matthias Kern