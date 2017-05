Boxen Stieglitz beendet Karriere - Bösel gegen Murat

"Ich werde meine Boxhandschuhe an den Nagel hängen" , sagte der 35-Jährige im MDR. "Ich habe einige Schlachten geschlagen. Aber jetzt reicht es." Der in Russland geborene Magdeburger begründete den Schritt so: "Mein Körper macht nicht mehr so mit, wie ich es mir wünsche. Die Entscheidung ist mir schwer gefallen. Ich fühle mich körperlich fit, habe aber ein paar Baustellen, zum Beispiel meine Hand, die schon mehrfach operiert wurde. Zudem ist eine Schulterverletzung noch nicht ganz auskuriert." Stieglitz stand als Profi in 57 Kämpfen im Ring, feierte dabei 50 Siege und kam zu zwei Unentschieden. Sein größter Erfolg war der Gewinn der WM im Supermittelgewicht. Den WM-Gürtel durfte er zwischen 2009 und 2012 und im Jahr 2013 tragen. Besonders beim Sieg gegen Arthur Abraham im März 2013 begeisterte er dabei die Boxfans.

Karo Murat Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister