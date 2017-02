Dass es ein toller Boxabend in der Arena in Leipzig wird, da ist sich Steinforth sicher: "Wir sind bei 3.000 verkauften Tickets. Dominic hat viele Fans, Robert hat sich hier super präsentiert. Und die weiteren Kämpfe, das gibt es nicht oft in Deutschland." So wird es im Schwergewicht einen hochinteressanten Kampf geben. Der Pole Mariusz Wach trifft auf Erkan Teper. Wach, der bereits mit Wladimir Klitschko und Alexander Powetkin im Ring gestanden hatte, will es nach überstandenen Verletzungen noch einmal wissen. "Dieser Kampf soll ein Neustart werden. Ich glaube, dass ich mit einem Sieg in den Ranglisten klettern kann", sagte der 2,02-Meter-Hüne. Gegner Teper, der übrigens von Ex-Weltmeister Yoan Pablo Hernandez trainiert wird, will die Niederlage gegen Christian Hammer vergessen machen. "Das ist eine gute Chance und ein Top-Gegner. Wenn ich den schlage, stehen mir alle Türen offen. Die Niederlage lag ein wenig an mir. Ich habe mich hängen gelassen. Mit dem neuen Trainer wird alles", glaubt Teper.