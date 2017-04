Boxen: Verspätung, Handschuhzoff, Nachwuchsstar - die Bilder vom Wiegen

Kampf 4: Cukur vs. Sera Ein halbes Dutzend macht der Münchner Emre Cukur am Sonnabend voll. Der Supermittelgewichtler steigt zu seinem sechsten Kampf in den Ring. Gegen den in 40 Kämpfen erfahrenen Ungarn Zoltan Sera kämpft Cukur - beim Wiegen am Freitag war der 24-Jährige mit 76,3 Kilo etwas zu schwer. Weil das Duell aber kein Titelkampf ist, blieb das Übergewicht ohne Folgen. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister