Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, in einem Einkaufszentrum im Norden von Erfurt. Seit einer halben Stunde läuft das Wiegen für die Profiboxgala am Sonnabend in Erfurt. Und langsam macht sich Unruhe vor und auf einer provisorischen Bühne breit. Rund 150 Fans wollen dabei sein, wenn die beiden Boxer auf die Waage steigen, die schon bald auf eine WM-Chance hoffen. Das Wiegen für Arthur Abraham und Robin Krasniqi steht an, ein obligatorischer Termin für alle Boxer rund 30 Stunden vor einem Kampf. Die beiden Hauptkämpfer der Boxgala von Erfurt dürfen nur maximal 76,2 Kilogramm schwer sein - sonst platzt der Kampf. Doch der Fight steht plötzlich auch so vor dem Aus. Denn Abraham fehlt.

Abraham und Wegner nicht erreichbar

Ratlose Gesichter vor der Bühne, hitzige Diskussionen auf der Bühne. Was tun? Krasniqi wird gewogen. Er bleibt mit 75,6 Kilo locker im Limit. Muskelbepackt, ohne ein Gramm Fett und mit einem breiten Lachen posiert der gebürtige Albaner für die Fotografen. Es ist 15.41 Uhr. Von Abraham keine Spur. Istvan Kovacs, der für den Weltverband WBO den ordnungsgemäßen Ablauf von Wiegen und Kampf beobachtet, sagt, er könne Abraham und dessen Trainer Ulli Wegner telefonisch nicht erreichen. Der Ungar, der früher selbst boxte, stellt aber auch klar: "Abraham muss bis spätestens 17 Uhr gewogen sein, sonst darf er nicht boxen."

Sauna? Fahrstuhl? Taktik?

Wegner (li.) und Steinforth (re.) lachend am Mittwoch - am Freitag war die Laune weniger gelassen. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Das Gerücht macht die Runde, Abraham, würde noch in der Sauna sitzen um noch die letzten Gramm für zu verlieren. Ganz unglaubwürdig ist das nicht, Abraham hat seine gesamte Karriere Probleme mit dem richtigen Gewicht. Diese Woche gestand er, dass er noch vier Kilo abspecken müsse. Ein anderes Gerücht besagt, Boxer und Trainer würden im Fahrstuhl festsitzen. Ulf Steinforth, Promoter von Krasniqi, ist außer sich: "Vielleicht muss Arthur abkochen, vielleicht ist es eine Taktik seines Trainers. In jedem Fall ist es respektlos." Würde Abraham disqualifiziert, hätte man aber vorgesorgt und einen Ersatzgegner in petto.

Wegner: "Würde Euch doch nie anlügen"

SMS von Wegner an die WBO-Offiziellen Pütz, Huber und Kovacs (v.l.n.r.). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Es ist kurz vor 16 Uhr, als sich die Gesichtszüge von Kovacs erhellen. Eine SMS erreicht den 46-Jährigen. Abraham und Wegner sind unterwegs, in wenigen Minuten soll der frühere Weltmeister auf der Waage stehen. 16.02 Uhr kommt Wegner unter dem Jubel der noch rund 70 Abraham-Anhänger auf die Bühne und erklärt grinsend, dass man über eine Stunde im Fahrstuhl festgesteckt habe. Ein Grinsen, das sich selbst nicht sonderlich ernst nimmt. "Ich würde Euch doch nie anlügen" , entgegnet er augenzwinkernd Steinforth, der die Story anzweifelt. Der SES-Boss hat aber keine große Lust auf Scherze und beantragt später offiziell eine Strafe beim Weltverband. Sonderlich glaubwürdig klingt die Fahrstuhl-Story ohnehin nicht. Auf MDR-Nachfrage reagiert das Hotel von Abraham und Wegner ausweichend, eine Recherche bei der Firma des angeblich betroffenen Fahrstuhls ergibt, dass im fraglichen Zeitraum kein Notruf einging - normalerweise ein automatisierter Vorgang.

Abraham verspätet- aber exakt im Limit

16.07 Uhr ist es dann soweit. Abraham fährt auf einer langen Rolltreppe Richtung Waage. Seine ungebrochene Popularität trotz zuletzt nicht immer überzeugender Kämpfe zeigt sich im aufbrausenden Applaus der verbliebenen knapp 100 Zuschauer. Zwei Minuten später steht der 37-Jährige auf der Waage, exakt 72,6 Kilo. Abraham wirkt dehydriert, posiert aber lachend auf der Waage. Der Kampf ist gerettet. Vorerst. Abraham wog exakt 76,2 Kilogramm. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Ärger um Handschuhe - 10 Gramm mit harter Wirkung

Die Abraham-Handschue wiegen nur 9,65 statt 10 Unzen. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Denn während Abraham seinen zahlreichen Fans zahllose Autogramme gibt, bahnt sich bei der offiziellen Handschuhauswahl neuer Ärger an. Beide Teams einigten sich vor dem Kampf auf ein Handschuhgewicht von 10 Unzen, rund 283,5 Gramm. Und nun pocht das Teams um SES-Boss Steinforth darauf, dass die Handschuhe exakt das richtige Gewicht haben. Die Handschuhe von Abraham sind aber zu leicht. Lediglich 10 Gramm. Allerdings 10 Gramm, die eine große Wirkung haben können, wie MDR-Boxexperte Markus Beyer erklärt: "Je leichter die Handschuhe, desto weniger sind sie gepolstert. Schläge können so eine härtere Wirkung hinterlassen." Da Abraham von beiden Boxern der deutlich schlaghärtere ist, könnte sich dadurch für den Berliner ein Vorteil ergeben.

Kompromiss: Abraham muss in fremden Handschuhen boxen

BDB-Präsident Pütz mit den Handschuhen von Krasniqi (re.) und den Leih-Handschuhen für Abraham (li.). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Geschäftsführer Chris Meyer von Abrahams Sauerland-Boxstall fordert eine Gewichtstoleranz ein. Doch Thomas Pütz von Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) bleibt hart. 10 Unzen oder kein Kampf. Als auch Abrahams Ersatzhandschuhe zu schwer sind, platzt es aus SES-Trainer Dirk Dzemski heraus: "Sagt mal, Ihr kommt hier unvorbereitet wie die Friseure an." Für Dzemski, der bereits bei den Niederlagen seines Boxers Robert Stieglitz gegen Arthur Abraham eine Benachteiligung seines Schütlzings bei den Handschuhen witterte, ist es eine Genungtuung, die strenge Haltung des BDB zu beobachten. Wieder steht der Kampf auf der Kippe, denn Abraham und Wegner haben keine weiteren Handschuhe dabei. Nun grinst Steinforth: Denn seinem Lösungsangebot muss das Team Sauerland zähneknirschend zustimmen. Und so steigt Abraham am Sonnabend mit Handschuhen des SES-Sponsors in den Ring. Und nach der turbulenten Vorgeschichte bleibt zu hoffen, dass beide Boxer am Sonnabend auch sportlich großen Wirbel veranstalten.