Boxer nennen sich "Alptraum", "Henker" oder "König". Dominic Bösel hat noch keinen derartigen Kampfnamen. Der Freyburger Halbschwergewichtler möchte mit seinem Stil und den Erfolgen zwar gern in die Fußstapfen von "Gentlemen" Henry Maske. Aber dieser Spitzname ist nun mal bis auf ewig mit Maske verbunden. Wie wäre es dann mit "Gürteltier" Klingt jetzt nicht so elegant, könnte ab Sonnabendnacht aber perfekt passen.

"Einmalig in Boxgeschichte"

Dominic Bösel mit seinen zwei Interconti-Gürteln. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Dominic Bösel hat beim Boxevent in der Leipziger Arena die Chance, seiner durchaus beeindruckenden Intercontinental-Titelsammlung einen weiteren Gürtel hinzuzufügen. Neben den Trophäen der Weltverbände WBA und WBO könnte auch der Titel des Verbandes IBF hinzukommen. " Wenn ihm das gelingt, wäre das einmalig in der Boxgeschichte. Es gab noch keinen Boxer, der alle großen Interconti-Titel vereinigen konnte ", frohlockt Promoter Ulf Steinforth.

Über Dreifach-Sammlung zum WM-Kampf

Der Interconti-Titel ist zwar nur der kleine, schwache Bruder der Weltmeisterschaft, bei der angepeilten Gürtelsammlung geht es aber genau um einen dieser WM-Titel. Bösel ist längst als Herausforderer von Super-Champion Andre Ward bestimmt. Zum Duell mit dem US-amerikanischen WBA-, WBO- und IBF-Weltmeister kam es aber noch nicht. " Wir wollen den Druck erhöhen ", erklärt Steinforth.

Bösel gegen Ex-Cruisergewichtler

Sami Enbom: "Werde gewinnen" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Bis sich Bösel aber " auf neue Herausforderungen mit drei Gürteln " freuen kann, steht für den 27-Jährigen am Sonnabend erst einmal eine 1,84 Meter große Herausforderung aus Finnland an. Der Weg zum Gürteltier geht nur über Sami Enbom, der als unbesiegter Herausforderer nach Leipzig angereist ist. " Er kommt aus dem Cruisergewicht, ist stabil und schlägt sehr hart ", weiß Bösel über seinen in 14 Kämpfen ungeschlagenen Kontrahenten. Aber auch: " Er ist nicht sehr beweglich, darin liegt meine Chance. "

Bösel-Gegner wortkarg

Staredown zwischen Bösel und Enbom. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Enbom selbst entspricht dem Klischee des schweigsamen Finnen. Bei der Pressekonferenz am Mittwoch war dem 29-jährigen Rechtsausleger nur so viel zu entlocken: " Ich bin gut vorbereitet. Ich werde gewinnen. " Bösel präsentierte sich deutlich kampfeslustiger. Bei dem Termin in Sichtweite zum Flughafen Halle/Leipzig versprach er seinem Kontrahenten: " Schön, dass Sami es trotz der Streiks am Flughafen Berlin hierher geschafft hat. Ab Sonnabend kommt der Finne aber definitiv in Turbulenzen. "

Stieglitz vs. Sjekloca: Keine großen Worte

Stieglitz: "Bleibe Europameister. Schluss! Aus!" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Das Duell Bösel gegen Enbom ist einer von zwei Hauptkämpfen am Sonnabend in der Leipziger Arena. Im anderen Hauptkampf geht es um die Halbschwergewichts-Europameisterschaft, Titelträger Robert Stieglitz will die prestigeträchtige Trophäe gegen Herausforderer Nikola Sjekloca aus Montenegro verteidigen. Eine knallige Kampfansage blieben die beiden schuldig. Stieglitz‘ Versprechen: " Ich bleibe Europameister. Schluss! Aus! " Sjekloca sagte: " Ich komme aus einem Land, in dem man nicht viel mit Worten aber viel mit Taten sagt. "

Sjekloca in Titelkämpfen erfahren

Sjekloca: Kenne die Taktik von Robert" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Die Kampfstatistik des 38-Jährigen verspricht aber zumindest, dass sich Stieglitz auf einen unbequemen Gegner einstellen sollte. Sjekloca stand bereits mit den Weltmeistern Arthur Abraham, Tyron Zeuge und Sakio Bika im Ring. Die drei Kämpfe verlor er zwar deutlich, zeigte aber speziell im Abraham-Kampf, dass er Deckungslücken seiner Gegner bestrafen kann. Genau das möchte er nun bei Stieglitz tun. " Ich kenne die Taktik und die Schwächen von Robert. Er ist zum Beispiel bei Angriffen sehr offen, das ist meine Chance ", erhofft sich Sjekloca seinen 33. Sieg im 37. Kampf.

Steinforth verspricht "von Stieglitz"