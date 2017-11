Boxen Schwergewichts-EM und Stieglitz-Abschied

Es dürfte daher aus mehreren Gründen ein spannender Abend in Monaco werden. Kabayel zeigte sich im Vorfeld unbeeindruckt von der schwierigen Persönlichkeit Chisoras: "Derjenige, der boxen kann, boxt im Ring. Derjenige, der nicht boxen kann, versucht zu beißen, zu kneifen, Haare zu ziehen. Am Ende bringt dir dein Mundwerk und deine Show nichts."



Chisora selbst sprach von einem "Hurrikan", der über Monaco aufziehen wird und kündigte gewohnt großspurig an: "Ich werde den Jungen zerstören."