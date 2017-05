Pferdetransporter auf A 72 umgekippt

Bis Sonntag gastiert die Pferdeshow "Apassionata" in Chemnitz. 90 Menschen und rund 50 Pferde: Mit viel Licht und Musik wollen die Veranstalter auch an diesem Wochenende für leuchtende Zuschaueraugen sorgen. Doch einen Tag vor dem großen Auftritt ist ein Transporter mit 16 Tieren verunglückt.

Gleich mehrere Tierärzte haben sich um die Tiere gekümmert, sagen die Veranstalter. Doch auch wenn der Unfall glimpflich ausging, einige Tiere müssen erst einmal pausieren. "Den Tieren geht es generell erstmal gut. Manche von ihnen haben natürlich leichte Blessuren. Das sind aber oberflächliche Schürfwunden", sagt Mylius. "Selbstverständlich steht das Wohl der Tiere für uns an erster Stelle, weshalb auch heute elf der Pferde nicht in der Show auftreten werden."

Äußerliche Blessuren heilen schnell: Aber wie sieht es in den Tieren aus? Professor Walter Brehm ist Tierarzt und einer der renommierten Pferdespezialisten in Deutschland. Wie erkennt man, ob ein Tier traumatisiert ist? "Traumatisiert in dem Sinn, wie wir das vom Menschen kennen - dass sozusagen 'posttraumatische Störungen' auftreten - könnte man durch Beobachtung des Tieres wahrnehmen", erklärt der Pferdespezialist. "Dann also, wenn sich das Verhalten des Tieres merklich verändert hätte." Doch Prof. Brehm beruhigt: Pferde müssen auch auf der Koppel oder beim Sport einiges wegstecken. Nicht jeder Zwischenfall führt dann zum Trauma.



Für die Reiter bei Apassionata heißt es jetzt: weiter trainieren, ein bisschen improvisieren, das Programm umstellen. Alle Shows sollen trotz des Zwischenfalls wie geplant stattfinden.