Am Dienstagmittag hat die Bezirksregierung schließlich eine Hotline eingerichtet. Betroffene Autofahrer können sich telefonisch unter der Nummer: 0221 147-3003 und auch per E-Mail an: blitzer.a3@bezreg-koeln.nrw.de mit ihrem Anliegen an die Mitarbeiter der Behörde wenden.