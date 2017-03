Andreas Knieriem am 12. Januar mit dem kleinen Eisbär Fritz. Bildrechte: Tierpark Berlin/dpa

Am Wochenende gab es erste Anzeichen für gesundheitliche Probleme. Fritz verhielt sich auffällig ruhig. Montag lag er dann apathisch im Stall. Die Tierwärter trennten den Kleinen von seiner Mutter und schafften ihn in das benachbarte Leibniz-Institut. Stundenlange Untersuchungen mit Ultraschall, CT und Röntgengerät brachten zunächst keinen konkreten Befund. Gegen die schlechten Leberwerte bekam Fritz ein spezielles Antibiotikum und Schmerzmittel. Montagabend starb der kleine Eisbär schließlich. Nun gelte es, die Ergebnisse der Obduktion abzuwarten, um Klarheit über die plötzliche Todesursache zu erhalten, sagte Knieriem.



Fritz war am 3. November vergangenen Jahres im Tierpark Friedrichsfelde zusammen mit einem weiteren Eisbärenbaby zur Welt gekommen, das allerdings starb. Die Geburt des Tiers sorgte in der Hauptstadt für viel Aufsehen. Der Sohn der siebenjährigen Tonja und des fünfjährigen Wolodja, war das erste Eisbärenjunge im Tierpark Berlin seit 22 Jahren. Mutter Tonja kümmerte sich liebevoll um den Kleinen, der den Stall bislang noch nicht verlassen hatte.