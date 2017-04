Macron war damals 15 Jahre alt und besuchte einen Theaterkurs, den die Französischlehrerin - verheiratet und Mutter von drei Kindern - leitete. Im folgenden Schuljahr überarbeiteten beide gemeinsam ein Theaterstück für eine Aufführung. "Das Schreiben hat uns jeden Freitag zusammengebracht und eine unglaubliche Nähe ausgelöst", beschrieb Brigitte Macron die Anfänge der Beziehung später. "Ich spürte, dass ich ins Wanken gerate, und er auch."



Die Lehrerin überzeugte ihren verliebten Schüler, Amiens zu verlassen und an das Pariser Elitegymnasium Henri IV zu wechseln. Beide blieben aber in engem Kontakt. Mit 17 Jahren soll Macron versprochen haben: "Egal, was Sie tun: Ich werde Sie heiraten." 2007 war es dann tatsächlich so weit: Macron, inzwischen Mitarbeiter der prestigeträchtigen Finanzinspektion, heiratete Brigitte. In den folgenden Jahren begleitete sie die steile Karriere ihres Mannes, der es vom Wirtschaftsberater von Staatschef François Hollande zum Wirtschaftsminister und jetzt zum Favoriten bei der Stichwahl am 7. Mai schaffte.