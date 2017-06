Auf einer Pilgerfahrt nach Mekka ließ sich Ismael Issa für den Dschihad in Syrien anwerben. Er nahm an einer Kampfausbildung bei einer islamistischen Terrorgruppe teil, die sich später dem Islamischen Staat (IS) anschloss. Stationiert war er in einem Vorort von Aleppo.



Als Ismael Issa von seinem Emir im Herbst 2013 nach Stuttgart zurückgeschickt wurde, um Nachtsichtgeräte, also militärisch nutzbares Gerät zu beschaffen, wurde er auf der Raststätte Gruibingen an der A8 verhaftet. Er wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.