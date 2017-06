In München ist eine Fahrscheinkontrolle eskaliert. Ein Video von Natalija Miletic, das die Huffington-Post-Autorin bei Facebook veröffentlicht hat, zeigt das Vorgehen : Einer der Männer nimmt den Fahrgast in den Schwitzkasten, um den 48-Jährigen aus dem Waggon zu zerren. Dieser versucht sich festzuhalten, woraufhin ein Kollege des Bahnmitarbeiters dessen Hände löst. Auf dem Bahnsteig wird der Nigerianer zu Boden gedrückt.

Passiert ist das ganze am Dienstagvormittag in München an der S-Bahn-Station Leuchtenbergring. Bereits mehr als eine halbe Million Facebook-Nutzer haben das Video gesehen. In den Kommentarspalten wird über das Video wild diskutiert. Rassmismusvorwürfe werden laut. "Nazis bei der Arbeit", schreibt ein Nutzer. "Ich bin auch schon mal schwarz gefahren und SO hat man mich nicht behandelt", schreibt eine Frau. "Ich habe ein Ticket bekommen und durfte weiterfahren." Viele Nutzer schlagen sich aber auch auf die Seite der Bahn. "Er hätte einfach die Stange loslassen können und der Aufforderung Folge leisten mitzugehen...aber nein..."