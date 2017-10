Bildrechte: MDR/Nonstop News

Eigentlich ist Necat Gevin ein glücklicher Mann. Er hat eine Tochter, Freunde und einen Job, den er liebt. Doch diese heile Welt bricht für den 42-Jährigen am Mittwoch plötzlich zusammen. In dem Elektronik-Discounter, in dem er arbeitet, beäugen ihn Kunden argwöhnisch. Nur wenig später ruft ihn der Chef zu sich und konfrontiert den Familienvater mit der Tatsache, dass die Polizei derzeit offensichtlich nach ihm fahndet.

Ich war diese Person auf dem Bild, aber nicht die, welche die Polizei sucht. Necat Gevin

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Von seiner Arbeit freigestellt versucht Gevin, sich über den Fall zu informieren. Doch schnell fühlt er sich wie in einer Hexenjagd. Menschen erkennen ihn auf der Straße. Freunde und Bekannte fragen ungläubig nach. Seine ehemalige Frau Leyla ist fassungslos und irritiert, weist den hilfesuchenden Vater ihrer gemeinsamen siebenjährigen Tochter Lara an der Tür ab.



Um den Sachverhalt zu klären, fährt Necat zur Polizei nach Nordhorn. Demnach hatte ein Mann im Juni 2017 mit einem dänischen Ausweis bei einer Bank in Lingen mit gebrochenem Deutsch ein Konto eröffnet und wenig später unter falschem Namen mehrere Kreditanträge gestellt. Tatsächlich ist auch Necat Gavin seit mehr als einem Jahr Kunde der Bank. Zur Tatzeit hob er wohl am Schalter Geld ab.

Die müssen mich doch kennen. Ich hatte gehofft, dass sie anrufen und nachfragen würden, anstelle einfach ein Foto rauszugeben. Necat Gevin

Fotos hundertfach im Netz geteilt

Gevin kann belegen, dass er sich nichts zu Schulden kommen ließ. Das sah auch die Polizei so. 24 Stunden nach der Falschmeldung zog sie dieses zurück. Die Fotos waren zu diesem Zeitpunkt allerdings schon hundertfach im Netz geteilt sowie in der Lokalzeitung abgedruckt. Der 42-Jährige ist mit den Nerven völlig am Ende.

Ich rauche sonst nur eine halbe Packung am Tag. Seit gestern sind es nun sechs, ich habe nicht geschlafen oder gegessen. Necat Gevin

Wie konnte es zu der Verwechslung kommen?