Haariger Trend Natur statt Rasur

Aktuell gibt es viele Frauen - auch Prominente wie Julia Roberts, Miley Cyrus, Madonna und die Fitnessbloggerin Morgan Mikenas - die sagen: Wir stehen zu unserer Körperbehaarung! So auch Kristina Lang. Sie wollte herausfinden, wie frei Frauen in unserer Gesellschaft sein können – und ließ die Haare sprießen.

Beine, Achseln, Arme, Intimbereich: Die 24-Jährige hat ein Experiment gestartet und ließ zwei Jahre lang ihre Haare wachsen. "Mich hat letzendlich die Gesellschaft zu meinem Experiment bewogen", sagt Kristina Lang. "Die Reaktionen der Menschen haben mir gespiegelt: Ich bin nicht normal! Also ist das Normalbild der deutschen Frauen ein steriles Massenpüppchen, das so aussieht, wie Frauen in Zeitschriften."