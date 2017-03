Der männliche Leichnam wurde an der Überseebrücke in der Nähe des Museumsschiffes "Cap San Diego" entdeckt - unweit des Ortes, wo vor elf Wochen der HSV-Manager Timo Kraus auf mysteriöse Weise verschwand. Der Tote wurde ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Bis Freitag soll es eine endgültige und abschließende Identifizierung anhand eines DNA-Tests geben.

Timo Kraus war in der Nacht zum 8. Januar verschwunden. Der 44-Jährige hatte mit Kollegen in einem Brauhaus an den Landungsbrücken gefeiert. Mehrere Suchaktionen liefen ins Leere. Auch die Befragung von Hamburger Taxifahrern brachte die Ermittler nicht weiter. Zeugen hatten angegeben, dass Kraus nach der Feier in ein Taxi gestiegen war.