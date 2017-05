Nur mehrere Wochen alt und in Plastikboxen im Kofferraum und auf dem Rücksitz verstaut: Auf der A3 in Bayern hat die Polizei einen illegalen Welpentransport mit 42 kleinen Hunden gestoppt. Die Beamten fanden die Tiere bei einer Kontrolle des tschechischen Wagens in der Nacht zu Sonntag im Landkreis Erlangen-Höchstadt, wie die Polizei und der Tierschutzverein Nürnberg mitteilten.