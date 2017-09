Nach 29.000 Kilometern fuhr er ins Ziel: Der Schotte Mark Beaumont ist in knapp 80 Tagen mit dem Fahrrad einmal um die Welt gefahren - und hat damit den Weltrekord um rund eineinhalb Monate unterboten. Nach genau 78 Tagen, 14 Stunden und 14 Minuten erreichte Beaumont am Montagabend einen Tag früher als geplant Paris, wo er am 2. Juni aufgebrochen war.