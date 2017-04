Beim Frauengipfel hat Kanzlerin Merkel in Berlin wichtige Frauen aus Politik und Gesellschaft um sich gescharrt. Mittendrin: Ivanka Trump, 35 Jahre alt und Tochter des US-Präsidenten. Laut Weißem Haus war es Merkels Wunsch, sie dabei zu haben. Und nicht wenige fragen sich, warum sie eigentlich eingeladen wurde. Bei der Podiumsdiskussion bekommt man zumindest einen Eindruck davon, wozu sie ihren Besuch nutzen will. "Das ist etwas, das mich sehr stolz macht auf das Wirken meines Vaters. Lange bevor er Präsident und Präsidentschaftskandidat wurde, war er ein fantastischer Champion, wenn es darum ging Familien zu unterstützen", sagte die Tochter des Präsidenten als dessen Botschafterin.

Politisch ist Ivanka Trump ein noch unbeschriebenes Blatt. In den Rang einer Präsidentenberaterin kam sie durch ihren Familiennamen. Ist sie mehr als ein Modepüppchen und doch eine politische Strippenzieherin? Wie einflussreich ist diese Frau wirklich? Professor Thomas Jäger, Experte für amerikanische Politik, hält sie für ausgesprochen mächtig. "Inzwischen hat sie ja selbst ein Amt in der Regierung, ist offiziell Beraterin", sagt Jäger. "Und sie hat einen Vorteil gegenüber allen anderen Beratern außer ihrem Mann: Sie ist nicht kündbar. Das heißt, sie wird für diese vier Jahre den Präsidenten beraten. Alle anderen müssen gewöhnlich um ihren Job bangen, wenn etwas schief läuft."

Die Präsidententochter ist, getreu der Familientradition, eine Geschäftsfrau. Unter ihrem Namen werden Kleider, Schmuck und Schuhe verkauft. Jahresumsatz: mehr als 43 Millionen Euro. Die Geschäfte ihrer Firma boomen und haben in den vergangenen Monaten einen klaren Aufwärtstrend erlebt. Dass der eigene Profit mit ihrer Arbeit als Politikberaterin kollidieren könnte, das ist schon längst kein Schreckensszenario mehr, sondern Realität geworden. Nach einem Familieninterview beim Sender CBS konnte man den dort von ihr getragenen Armreif kaufen - natürlich ein Stück aus der eigenen Schmuckkollektion."Ich würde argumentieren, wenn ich nicht nach Washington gegangen wäre und mich in New York ums Geschäft kümmern würde, würde es besser laufen", sagt Ivanka Trump. "Wenn es mir also um den Profit gehen würde oder um das Wachsen meines Geschäftes, würde ich viel besser daran tun, mich aus der Politik herauszuhalten." Entgegen dieser Theorie sind die Umsätze ihrer Kollektionen seit dem Wahlkampf zunächst zwar erst gefallen, dann aber deutlich gestiegen. Ihre Geschäfte hat sie mittlerweile treuhänderisch an ihren Schwager übertragen. Es bleibt eben alles in der Familie.