Angst vor der Stammzellenspende? Das müssen Spender wissen

Vor genau 25 Jahren ist in Ulm das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) gegründet worden. Von damals 100.000 Spendern ist das Register inzwischen auf 30 Millionen Spender weltweit gewachsen. Oft ist eine Stammzellenspende die einzige Chance, die Kranke retten kann. Doch so sehr öffentlich um Spender geworben wird, so groß sind die Hemmungen vieler. Sie wollen zwar helfen, fürchten sich aber vor einem schmerzhaften Eingriff. Wir erklären die Details.

Meist reicht Abstrich für Registrierung

Für alle, die sich eine spätere Stammzellspende vorstellen können, gibt es knapp 30 regionale Spenderdateien wie beispielsweise den Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden e.V. (VKS) und die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Wer sich bei den Spenderdateien meldet, erhält ein kleines Paket mit einem Wattestäbchen. Mit dem kann man selbst einen Abstrich der Wangenschleimhaut machen. Das Ganze geht dann wieder per Post zurück. Zudem veranstalten Spenderdateien in regelmäßigen Abständen in vielen Städten und Gemeinden Typisierungsaktionen, auf denen sich Spendern ein paar Milliliter Blut abnehmen lassen können. Kostenlos registrieren lassen kann sich jeder zwischen 17 und 55, der gesund ist.

Spender in Deutschland, Empfänger in Australien

Im Labor werden dann die Blut- oder Speichelproben auf verschiedene Gewebemerkmale hin untersucht. Die Ergebnisse werden an das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland in Ulm gemeldet und dort gespeichert. In Ulm können deutsche Kliniken anfragen, wenn einer ihrer Patienten wegen einer bösartigen Bluterkrankung auf Stammzellen angewiesen ist. "Dazu gehören nicht nur Fälle von leukämieähnlichen Erkrankungen, die man umgangssprachlich auch als Blutkrebs bezeichnet", erklärt Sonja Schlegel vom ZKRD. Auch bei einigen Stoffwechsel- oder Immunerkrankungen seien die Patienten auf Stammzellen angewiesen. Das ZKRD sucht dann nach einem Spender mit weitgehend identischen Gewebemerkmalen. Zudem ist das Zentralregister weltweit mit zahlreichen weiteren Spenderdateien verknüpft. Das erhöht die Erfolgsquote immens. "Wir schauen immer erst in der Familie nach einem geeigneten Spender. Die besten Chancen hat man da bei den Geschwistern. Wenn das nicht klappt, suchen wir erst deutschland- und dann weltweit nach geeigneten Spendern", erklärt Sonja Schlegel. Für 70 bis 90 Prozent der Erkrankten finde man dank Suche und vieler Freiwilliger auch einen Spender. Dabei ist es wichtig, dass in den Registern die Daten von möglichst vielen Freiwilligen stehen. Die Chance, dass für Erkrankte ein Fremder mit fast den gleichen Gewebemerkmalen gefunden wird, reicht von eins zu 200.000 bis eins zu mehreren Millionen.

Nur jeder Dritte wird später noch einmal angeschrieben